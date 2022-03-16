وزارة الاعلام ومؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر تنعيان الصحفي سند بايعشوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الاعلام ومؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر، نائب رئيس تحرير صحيفة 30 نوفمبر الزميل الصحفي سند محمد بايعشوت الذي وافاه الأجل، اليوم، بمدينة المكلا بعد حياة حافلة بالعطاء والمثابرة والاجتهاد وخدمة العمل الصحفي و الاعلامي بحضرموت.



وأشاد بيان النعي، بمناقب الفقيد وادواره المتعددة في العمل الاعلامي والصحفي.. مشيراً الى ان الفقيد يعد واحداً من أبرز الكوادر الصحفية في حضرموت و تتلمذ على يديه عشرات الصحفيين..مؤكداً بأن برحيل الفقيد بايعشوت يمثل خسارة فاذحة على المؤسسات الإعلامية والصحفية بالمحافظة.

وأشار بيان النعي، إلى أن الفقيد الصحفي بايعشوت كانت له إسهامات كبيرة في المجال الصحفي والإعلامي وله اسهامات بالكتابة في الصحافة المحلية والصحف المحلية الصادرة بحضرموت كشبام و30 نوفمبر والتي يعمل في هيئتها نائباً لرئيس التحرير الى جانب إسهاماته العديدة منها تأسيس أول موقع إلكتروني في حضرموت والذي أطلق عليه موقع( المكلا اليوم) كما انه يعتبر من المساهمين في إذاعة المستقبل التابعة لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت في إعداد وتقديم برنامج شذى الماضي، وكذلك مساهمته الفاعلة في إذاعة المكلا وله مشاركات عديدة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعني بالمشهد الثقافي والفني والصحفي والإعلامي بالمحافظة.

ولفت بيان النعي، إلى أن الفقيد كان مثالاً للأخلاق الحسنة والتفاني والاتقان في إداء عمله منذ عمله في المجال الاعلامي، بالإضافة إلى ما كان يتحلى به من اخلاص وتواضع وما تميز به من سجايا إنسانية ودماثة خُلق في تعامله مع زملائه مما أكسبته إحترام الجميع وكل من تعامل معه..معبراً عن احر التعازي وصادق المواساة الى اسرة الفقيد بهذا المصاب الاليم.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه وزملائه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.