انعقاد ورشة عمل بسيئون لتوصيف المخرجات التعليمية للثانويات النموذجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، ورشة تدريبية حول توصيف المخرجات التعليمية للثانويات النموذجية والتي نظمتها مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية بالتعاون مع أكاديمية الموهوبين بسيئون.



وهدفت الورشة إلى إكساب 20 مشاركاً من الإدارات المدرسية ، ورؤساء الشعب الدراسية، جملة من المعارف والمهارات في كيفية توصيف مخرجات التعليم للثانويات النموذجية ، ومواكبة الثانويات للتوجهات العالمية في توصيف المخرجات وتحقيق التميز في إعداد جيل يواكب المتغيرات .