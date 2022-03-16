وكيل محافظة تعز يتفقد أعمال النظافة وتشجير الشوارع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد وكيل محافظة تعز عارف جامل الثلاثاء اعمال النظافة وازالة العشوائيات والتشجير ومستوى تنفيذ إجراءات ضبط الأسعار .

كما تفقد مستوى ترتيب وتنظيم الأسواق وازالة العشوائيات بالسوق المركزي وسوق بيرباشا وعدد من الشوارع بحسب الخطة للتخفيف من الازدحام المروري والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة محملاً الجميع المسؤولية كلا من موقعه في تنفيذ التوجيهات وتوفير الخدمات للمواطنين وفقا للامكانات وازالة المخالفات ومحاسبة المخلين في اعمالهم.