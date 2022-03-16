الأمم المتحدة تسعى لجمع 4.3 مليارات دولار لخطتها الإنسانية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تسعى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء لجمع ما يزيد عن أربعة مليارات دولار في مؤتمر للمانحين لليمن الذي تمزقه الحرب، مع تراجع الاهتمام الدولي بالمساعدات الإنسانية لهذا البلد حتى قبل تحوله صوب الأزمة الأوكرانية.



وقالت وكالات تابعة للمنظمة الدولية إن أكثر من 17 مليونا في اليمن يحتاجون لمساعدات غذائية وإن الرقم قد يزيد إلى 19 مليونا في النصف الثاني من العام.

وقال كارل سكاو المسؤول في وزارة الخارجية السويدية "على الرغم من أن أوكرانيا تحتاج اهتمامنا وتركيزنا العاجل حاليا، وهو أمر مفهوم ومطلوب، لكن لا يمكن أن نهمل ونسيء إدارة الأزمات الأخرى".

وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن جريفث إن وكالات الإغاثة اضطرت بالفعل لخفض أو وقف مساعدات غذائية وطبية ومساعدات ضرورية أخرى في اليمن الذي شهد اقتصاده وخدماته الأساسية انهيارا بسبب الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات.

وأضاف "هذا العام الاستجابة لذلك تحتاج لما يقرب من 4.3 مليارات دولار".

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغذاء، التي تضاعفت العام الماضي، المزيد من الارتفاع إذ كانت ثلث شحنات القمح التي تصل البلاد تأتي من روسيا وأوكرانيا.

وقال عبده يحيى في مخيم الكراع للنازحين شمالي عدن لرويترز إنهم لم تصلهم مساعدات هذا العام.

وأضاف "نعيش على مساعدة من ابننا الذي يجمع الزجاجات البلاستيكية الفارغة والعبوات المعدنية ويبيعها، وبعض الإحسان من الناس... تعبنا".

وتلقت الأمم المتحدة ما يفوق قليلا نصف المساعدات التي كانت مطلوبة في 2020 والتي قدرتها بنحو 3.4 مليار دولار بينما لم توفر الجهات المانحة سوى 2.3 مليار دولار العام الماضي.

وحذر برنامج الأغذية العالمي يوم الاثنين من أن غياب التمويل الجديد الحقيقي يعني تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق.