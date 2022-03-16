شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسرة اليمن العربي تهنأ اللواء أحمد سعيد بن بريك بعيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

فى مثل هذا اليوم 16 مارس ولد القائد البطل رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد سعيد بن بريك.

وتتقدم اسرة الخليج 365 بالتهاني بعيد ميلاده ونتمنى له دوام الصحه والعافيه والتوفيق و عمرامديدا باذن الله

اللواء أحمد بن بريك رجل يعادل دولة ودولة تفخر برجل

من هو القائد اللواء الركن احمد سعيد بن بريك

الاسم : احمد سعيد محمد بن بريك .

تاريخ الميلاد : 1952/3/16م

مكان الميلاد : المكلا محافظة حضرموت .

الحالة الاجتماعية : متزوج ولديه من الأولاد أربعة ابنة واحدة .

عمل والده * مأمور للمديرية الشرطية في المحافظة الثالثة (أبين) عام 1967 / 1969م .

* ثم مأمور في أحور محافظة أبين .

* أمتلك محل قطاع غيار في شارع الهاشمي بالشيخ عثمان .

عمل أعمامه : عبدالعزيز بن بريك كان مأموراً على ردفان .

* عبدالله بن بريك مأموراً على عزان .

* سعيد العكبري شغل عدة مناصب رسمية في الدولة .

تعليمه : خريج كلية بلقيس في مدينة الشيخ عثمان وكان مديرها المستشار حسين الحبيشي .

* غادر إلى الاتحاد السوفيتي ضمن أول دفعة طيارين عام 1969م وتخرج عام 1971م .

* عمل قائد سرية في مجال الرادار واللاسلكي وتدرج إلى قائد لواء .

* غادر إلى العاصمة كييف في أوكرانيا عام 1981م وانهى دراسته فيها عام 1985م .

* عيَن بقرار رئاسي قائد قوات الدفاع الجوي في بير احمد.

* بقرار وزاري صدر تعيينه نائباً لمدير المطارات في مصلحة الطيران المدني .

* في عام 1988م انتقل إلى صنعاء ليعمل مستشاراً للقوى الجوية والدفاع الجوي .

* ايضا عمل محاضراً في أكاديمية القيادة والأركان .

* عمل بعد ذلك قائداً لمطار الريان وتم توقيفه بسبب وقوفه مع الانفصال .

* عمل أركان حماية شركات النفط في عهد الراحل صالح ابوبكر بن حسينون .

* اتجه في عام 1994م إلى العمل الخاص في مكتب وعمل معه عدد من الوزراء حتى عام 2000م .

* عمل مديراً لإدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع بقرار رئاسي عام 2001م .

* تقلد منصب الملحق العسكري عام 2013م

* في عام 2016م محافظاً لمحافظة حضرموت .

* اعلن انضمامه إلى المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017م وعين رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي .