شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية تشيد بقرار الاتحاد الاوروبي بادراج ميليشيا الحوثي ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

رحبت وزارة خارجية بقرار الاتحاد الأوروبي الصادر والذي قضى بادارج ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والامن والاستقرار في اليمن.



واشادت في بيان، بتأكيد القرار على حقائق مهمة بشأن سلوكيات مليشيا الحوثي الإرهابية والمتمثلة باستهداف المدنيين والبنية التحتية في اليمن واتباع سياسة القمع والعنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات وتجنيد واستخدام الأطفال وإثارة العنف على أساس طائفي وعنصري وزراعة الألغام بصورة عشوائية واعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام القوارب المسيرة والالغام البحرية.

ونوهت الوزارة الى أن مليشيا الحوثي خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا مما عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودوليا وتحث الوزارة على ضرورة إبقاء الضغط على مليشيا الحوثي الى حين انهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.