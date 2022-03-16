لحج.. مقتل مواطن برصاص عصابة نهب أراضي في منطقة رأس العارة

قتل مواطن، الثلاثاء، في اشتباكات مع عصابة مسلحة حاولت الاستيلاء على أرضيته غربي محافظة لحج جنوب اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "مسلحين من قبيلة علقمة اعتدوا على أرضية المواطن عدلي عمر محمد حسن بعرور (30 عاما) وأقدموا على قتله في منطقة رأس العارة بالقرب من الساحل".



وأوضح المصدر أن المسلحين الذين يتبعون مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة محمد عبدالله الصيني، شرعوا في تسوير أرضية (بعرور) بغرض الاستيلاء عليها، إلا أنه قام بمنعهم وتبادل معهم الاشتباك.



وحسب المصدر فقد قتل (عدلي) برصاص أحد المسلحين كما أقدم المسلحون على نهب سيارته وسلاحه وفروا إلى جهة مجهولة.



وتشهد محافظة لحج، عمليات سطو على أراضي المواطنين وسط انفلات أمني مستمر في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا.

