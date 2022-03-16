سؤال إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام

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يزيد بن سلمان - شبوة - .

مجرد سؤال لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام

ما الفائده من وجود هذا النص القانوني في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40لسنة 2002 وتعديله بالقانون رقم 2لسنة2010بشان المرافعات. والتنفيذ المدني حيث ورد بنص الماده 489 يعاقب كل من اعترض اوعرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدوله بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين. ونحن ضباط و/الداخليه لدينا احكام قضائية من25/7/2018

وحتى اليوم لم تنفذ

وهذه احكام مستعجله خاص بتسوية المعاشات بعض من شملتهم هذه الأحكام قدتوفو لعدم حصولهم على حق العلاج والغذاء الجيد بعد قصة حياتهم بخدمة هذا الوطن واليوم مايجدو مايسد رمقهم نتيجة تدني الراتب الذي لا يساوي قيمة كيس دقيق وقطمه رز إذا كان هذا النص مايطبق على الجميع ما فائده من وجوده

بالقانون

وهل هذا النص يطبق على البعض والبعض الآخر لاشمله هذا النص القانوني

المحامي العقيد ناجي علي محمد