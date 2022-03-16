الإمارات تؤكد أن الحوثي استغل مبادرات السلام لمواصلة الأعمال العدائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، إن مليشيات الحوثي استغلت كل المبادرات لمواصلة الأعمال العدائية وزعزعة الاستقرار.



وأكد السفير محمد بوشهاب، في كلمة دولة الإمارات بجلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إدانة دولة الإمارات لهجمات مليشيات الحوثي بما في ذلك استهداف مصفاة نفط في الرياض بطائرة مسيرة.

وأضاف أن" تصرفات مليشيات الحوثي العدائية تنبئ بمستقبل المنطقة في حال عدم ردعهم ووضع حد لانتهاكاتهم".

كما شدد بوشهاب على أن مواصلة فرض عقوبات على مليشيات الحوثي أمر ضروري، مضيفا :"نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الوضع الإنساني في اليمن ومليشيات الحوثي لا تكترث باحتياجات الشعب اليمني".

والإثنين، قال الرئيس ، عبدربه منصور هادي، إن التجربة الإيرانية التي يحاول الانقلابيون الحوثيون فرضها بقوة السلاح، "فاشلة".

وأشار هادي إلى المعاناة التي أفرزتها حرب وجرائم وممارسات وانتهاكات مليشيات الحوثي بحق اليمنيين، وضرورة وضع حد للاعتداءات الحوثية الآثمة التي تستهدف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في أراضي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد الرئيس ، بمواقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي المساندة لليمن بمختلف الظروف وفي ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد، جرّاء استمرار الانقلاب والحرب التي أشعلها الانقلابيون الحوثيون الذين يواصلون إهدار فرص السلام الواحدة تلو الأخرى.

وقال: "مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تستمر في تصعيدها العسكري، وتحاول فرض التجربة الإيرانية على الشعب اليمني بالقوة؛ وهي مرفوضة من كافة أبناء الشعب اليمني؛ وهي تجربة فاشلة جعلت من إيران منبوذة من جميع دول العالم".