عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تدك 9 أهداف حوثية في مختلف جبهات القتال

الأربعاء 16 مارس 2022

الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن، الثلاثاء، دك 9 أهداف لمليشيات الحوثي على جبهتين رئيسيتين بمحافظتي تعز والحديدة.



وتحاول مليشيات الحوثي بناء مواقع عسكرية جديدة لتعزيز قدراتها الدفاعية الفاشلة في الخط المتقدم من جبهة "البرح" بمديرية مقبنة غربي تعز(جنوب)، وجبهة "الجراحي" التابعة لمحافظة الحديدة.

وأكدت القوات المشتركة، في بيان أن استطلاعها الحربي رصد بشكل مسبق التحركات المكثفة لمليشيات الحوثي لتشيد مواقع في مناطق هامة بجبهتي البرح والجراحي وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.

وأوضح البيان أن وحدات القوات المشتركة المرابطة في الجبهتين القتاليتين اشتبكت مع مجاميع مليشيات الحوثي ووجهت لها ضربات دقيقة بسلاح المدفعية الثقيلة محققة إصابات مباشرة في العدد والعتاد.

وأسفرت الضربات والمعارك عن دك 9 أهداف للمليشيات الحوثية الإرهابية بينها 5 في نطاق مديرية مقبنة غرب تعز و 3 جنوب مديرية الجراحي وهدف جنوب مديرية التحيتا التابعتين للحديدة.

كما أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية وإجبار عناصرها على الفرار من المواقع التي حاولت تشيدها والتمركز فيها، وفقا لذات المصدر.

وتوعدت القوات المشتركة مليشيات الحوثي بمزيد الضربات وإفشال كل تحركاتها في جبهات الساحل الغربي والتي تقع تحت الرصد الدقيق وأنها لن تحقق أي هدف ذات قيمة عسكرية يعزز قدراتها المتهالكة في خطوط النار.

وكانت القوات المشتركة حققت انتصارات واسعة في نوفمبر الماضي في هذه المحاور الرئيسية من محافظتي تعز والحديدة عقب إعادة انتشار واسعة بدعما من التحالف العربي بقيادة السعودية.