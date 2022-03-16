مأرب.. القوات الخاصة تنفذ تمارين متعددة لرفع مستوى الجاهزية القتالية

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، تمارين قتالية متعددة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي، في الصحاري والوديان والمناطق الجبلية والأراضي الوعرة.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي أن هذه التمارين تساهم في رفع قدرات وإمكانيات الضباط والأفراد وتجعلهم في جاهزية تامة طوال الوقت لمواجهة كل التهديدات والمخاطر التي تستهدف أمن وسلامة المواطن.

وقال إن تكثيف التدريب والتأهيل وتطوير القدرات يأتي من منطلق المسؤولية في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي لكافة التشكيلات والخلايا الإرهابية لمليشيات الحوثي التي تسعى دائما لاستهداف أمن واستقرار مأرب.

وأشار إلى أن المستوى التدريبي العالي للأجهزة الأمنية خلال الأعوام الماضية ساهم في تحقيق إنجازات نوعية واستباقية ضد عناصر مليشيا الحوثي، وأحبط كل المخططات الإرهابية لتلك العناصر التي كانت تستهدف المدنيين الآمنين والنازحين في المحافظة.