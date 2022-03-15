شكرا لبحثكم عن خبر برعاية الرئيس الزُبيدي.. قطاع التدريب والتأهيل يدشِّنُ دورة تدريبية في "مهارات تصوير الفيديو" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشَّنَ قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، دورة تدريبية لإعلاميي القيادات المحلية وقطاع الصحافة والإعلام الحديث بالعاصمة ومحافظات "لحج وأبين والضالع" حول "مهارات تصوير الفيديو"، برعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي جلسة افتتاح الدورة تحدث الدكتور باسم منصور، رئيس الدائرة الإعلامية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، بكلمة نقل في مستهلها تحايا الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، لجميع المشاركين والحضور، مشيرا إلى أهمية هذه الدورة التدريبية المنبثقة من الجهود المشتركة لقطاع التدريب والتأهيل في الهيئة الوطنية والدائرة الإعلامية وفقاً للخطط المرسومة لتعزيز قدرات الإعلام الجنوبي.

وأكد الدكتور باسم منصور حرص المجلس واهتمامه الكبير بتطوير وتعزيز القدرات والمهارات الإعلامية للاعلاميين الجنوبيين في مختلف المجالات، وبما يخدم الارتقاء بادائهم الاعلامي وتطلعات المجلس الانتقالي الجنوبي في هذا المجال، حاثاً المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وعكس مايتلقونه منها على أرض الواقع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

بدوره أوضح الدكتور عبدالله الحو رئيس قطاع التأهيل والتدريب ، عضو الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، أن الدورة تهدف لرفع وتعزيز قدرات الإعلاميين الجنوبيين في المحافظات المذكورة، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ممثلة في قطاع التدريب والتأهيل ستنفذ خلال هذا العام 2022 برنامجا حافلا يشمل العديد من الدورات التدريبية لتطوير مهارات الكفاءات والكوادر الإعلامية في كل محافظات الجنوب، داعياً المتدربين لتكثيف الجهود العملية ومضاعفتها وتقديم الصور النموذجية لرؤية الآثار الجيدة للعمل الإعلامي على أرض الواقع.

وتعرف المشاركون في اليوم الأول من الدورة التدريبية التي تستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 20 متدربا من إعلاميي القيادات المحلية وقطاع الصحافة والإعلام الحديث في العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع، على الملامح الرئيسة لتصوير الفيديو بطريقة احترافية، بالاضافة الى أساسيات التصوير والطرق المطلوبة فيه لزيادة القدرات المهارية لدى المتدربين واستخدام المعايير العلمية والمهنية في تصوير الفيديو.