شكرا لبحثكم عن خبر هويتي" تدين الاعتداء على النصب التذكاري للجندي البريطاني بصيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - "خاص:

أدانت مبادرة هويتي لحماية التراث؛ اليوم الثلاثاء؛ الاعتداء الذي تعرض له النصب التذكاري للجندي البريطاني والذي يقع بجانب المجلس التشريعي في مديرية صيرة؛ محافظة عدن.

و يعتبر النصب التذكاري أحد المعالم التاريخية الشاهدة على حقبة الاحتلال البريطاني لعدن؛ ويتجاوز عمر ه اكثر من ١٠٠ عام.

وقالت المبادرة في بيان إدانتها؛ إن النصب الذي تعرض إلى الهدم؛ يحمل نقش كتب باللغة الإنجليزية؛ تخليدا لجنود البحرية الذين قتلوا أثناء الغزو البريطاني لعدن عام ١٨٣٩م.

وذكرت؛ إن الاعتداء تسبب في هدم قاعدة النصب مما ادى الى تكسيره وتناثر محتوياته على الأرض.

وأشارت؛انه واثناء قيامها بعملية الرصد وجدت هناك عدد من البلاطجة الذين يرفضون التصوير ويدافعون عن الاعتداء ويتهجمون على من يقترب من المكان

واوضحت؛ الى أنها قدمت بلاغا لإدارة الأمن ممثله بالعميد أبوبكر جبر نائب مدير الأمن والذي تفاعل مع القضية كعادته وكلف شرطة كريتر للنزول والتحقيق في الاعتداء.

ودعت؛ هويتي جميع مواطني عدن الشرفاء والناشطين للوقوف بجدية وتكاتف ضد التدمير المنهج الذي تتعرض له المدينة؛ ومحاولة طمس هوية الجنوب وتاريخه.

كما دعت الجهات المعنية والمختصة للقيام بدورها ومحاسبة المعتدين ومعاقبتهم وفقا للقانون.