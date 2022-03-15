الاتحاد الاوروبي يؤكد سعيه لايجاد حل لخزان صافر العائم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اكدت مدير عام الشئون البحريه والصيد بمفوضية الاتحاد الأوربي تشارلينا فيتشيفا أن إدارتها تعمل مع الإدارات الأخرى لايجاد حل لمشكلة خزان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة لتجنب كارثة بيئة محتملة في المنطقة على خلفية تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها وصول فريق من الخبراء لمعاينة الخران وتفريغ حمولته من النفط.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس بعثة اليمن لدى الإتحاد الأوربي محمد طه مصطفى الذي اطلعها على المخاطر البيئية لناقلة النفط صافر.