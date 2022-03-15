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توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى تخصصي لرعاية الأم والطفل بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

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وقع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، مع رئيس مؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية رائد إبراهيم ، مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى تخصصي لرعاية الأم والطفل بمدينة مأرب وتجهيزه بتمويل من جمعية عبدالله النوري الكويتية .

 

وخلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، أكد الوكيل ان المستشفى سيمثل رافدا مهما للقطاع الصحي في المحافظة التي تفتقر لمثل هذه المشاريع التي تقدم خدمات نوعية في مجال الأمومة والطفولة.

 

من جانبه أوضح رئيس مؤسسة تواصل للتنمية أن المشروع جاء استجابة لخطة الاحتياجات الأساسية للسلطة المحلية بمحافظة مأرب خلال العام الماضي..مشيرا إلى أن المشروع يعد واحدا من عدة مشاريع صحية يجري دراسة مراحل تنفيذها بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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