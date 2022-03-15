بدء فعاليات أسبوع البحث العلمي الثاني بجامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم بالمكلا، فعاليات أسبوع البحث العلمي الثاني بجامعة حضرموت الذي يستمر خلال الفترة من 15-20 مارس الحالي.



وفي الافتتاح القى وزير التعليم العالي والفني والمهني الدكتور خالد الوصابي، كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي أكد فيها على اهمية اقامة مثل هذه الفعاليات والتي تخدم البحث العلمي والذي يعد الاخير احد هم وظائف الجامعات.

فيما أواضح رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خنبش، ان الجامعة أولت البحث العلمي اهمية كبرى بالرغم ما تمر به البلاد من أوضاع حرب فقد حرصت على انتظام النشر العلمي بمجلاتها العلمية المحكمة واستحدثت جائزة للنشر العلمي الدولي.