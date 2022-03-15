مناقشة ترتيبات مشروع الخط الدولي في الهضبة الشمالية الصحراوية بحضرموت

واستعرض الاجتماع مسارات الخط الذي سيتم ربطة بعدد من النقاط الفرعية ليسهل تنقل المواطنين من المناطق الواقعة في باطن الوادي بالخط الدولي.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري اليوم، الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع الخط الدولي في الهضبة الشمالية الصحراوية بحضرموت الممتد من رأس عقبة قتبه شرقا إلى منفذ الوديعة غربا بطول 327 كلم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012