شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة ترتيبات مشروع الخط الدولي في الهضبة الشمالية الصحراوية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري اليوم، الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع الخط الدولي في الهضبة الشمالية الصحراوية بحضرموت الممتد من رأس عقبة قتبه شرقا إلى منفذ الوديعة غربا بطول 327 كلم.
واستعرض الاجتماع مسارات الخط الذي سيتم ربطة بعدد من النقاط الفرعية ليسهل تنقل المواطنين من المناطق الواقعة في باطن الوادي بالخط الدولي.