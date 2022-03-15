الاتحاد الأوروبي يضيف ميليشيا الحوثي لقائمته السوداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

أضاف الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي الموالية لإيران إلى القائمة السوداء للاتحاد، بعد أن هاجم الحوثيون في الفترة الماضية المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وعرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية، وتورطوا في سياسة العنف الجنسي والقمع للنساء، وفي تجنيد الأطفال واستخدام الألغام الأرضية عشوائياً، واستهدفوا السفن التجارية في البحر الأحمر بعبوات ناسفة وألغام تحت الماء.



وقرر الاتحاد تجميد أصول الميليشيا وحظر تزويدها بالتمويل، التزاماً بقرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة في 28 فبراير (شباط) الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء.

يُذكر أن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وضعت في 2014 بموجب عقوبات تستهدف الحرب في اليمن.