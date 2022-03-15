عاجل.. انفجار إرهابي بأبين ونجاة مسؤول أمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

أدى انفجار نفذه انتحاري بسيارة مفخخة اليوم الثلاثاء، في محافظة أبين ، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



ووقع الانفجار الذي أعقبه إطلاق نار كثيف في بلدة "الخضر" على الخط الحيوي الرابط بين مدينتي جعار وزنجبار؛ أهم حواضر أبين على بحر العرب.

وأكدت قوات الحزام الأمني في أبين في بيان مقتضب نجاة قائدها من التفجير الإرهابي، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى إثر "العملية الإرهابية الغادرة".

وفي أول تصريح له عقب العملية الإرهابية التي استهدفت موكبه، طمأن قائد الحزام الأمني في أبين الجميع على سلامته.

وتعهد المسؤول الأمني باستمرار مكافحة الإرهاب، مشددا على أن العمليات الإرهابية لن تزيد قواته إلا تماسكاً وقوة و إرادة وعزيمة، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب.