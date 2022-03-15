اللجنة البرلمانية تلتقي مأموري الضبط القضائي العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت اللجنة البرلمانية بمدينة مأرب، امس، لقاء مع مأموري الضبط القضائي العسكري، للاطلاع على سير العمل في الجهات الضبطية والشرطوية.



وأشادت اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميدان للوقوف على مجمل الاوضاع العسكرية والامنية والتنموية برئاسة النائب عبدالوهاب معوضة، بالجهود المبذولة من الجهات الضبطية العسكرية.. مشددة على ضرورة الالتزام بالنظام والقانون في اجراءات الضبط والمحاكمة والتفتيش المستمر على اماكن ومراكز الاحتجاز والبت في القضايا بما يضمن عدم وقوع اي مخالفات.

ونوهت اللجنة البرلمانية التي تضم في عضويتها حسين السوادي، والدكتور محمد العسلي، والدكتور عبدالملك القصوص، بما يقوم القضاء العسكري والمحاكم والنيابات العسكرية من جهود في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها بلادنا وما تم انجازه في جانب محاكمة رموز المليشيا الحوثية الارهابية والمضي نحو استكمال اجراءات ملاحقتهم ومحاكمتهم..

وشددت على اهمية التعاون والتنسيق بين اجهزة الامن والاستخبارات والشرطة العسكرية مع الجهات الامنية والنيابية واهمية قيام جميع الأجهزة بواجباتها بما يساهم في التصدي لكل المخططات الارهابية وكشف الخلايا والعناصر الاجرامية واحالتهم للقضاء لينالوا الجزاء العادل.