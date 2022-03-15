لجنة وزارة الدفاع تواصل مهامها التقييمية للوحدات اللوجستية العسكرية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

واصلت اللجنة العسكرية المكلفة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، امس زياراتها التفقدية لعدد من الوحدات والمؤسسات اللوجستية التابعة للقوات المسلحة في إطار النطاق الجغرافي للمنطقة العسكرية الرابعة ضمن برنامج مهامها لتقييم المستوى الإداري واللوجستي للمناطق العسكرية الاولى والثانية والرابعة.



وقامت اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن علي منصور الفضلي، وبحضور العميد الركن ناصر عبدالرب مدير دائرة الاستخبارات الاستراتيجية ومدير القاعدة الإدارية العميد علي الكود، بزيارة مستشفى عبود التابع لدائرة الخدمات الطبية، واجتمعت بالطاقم الطبي التابع للمستشفى واستمعت منهم إلى الصعوبات الذي ترافق سير العمل.

كما قامت اللجنة بزيارة مستتشفى صلاح الدين العسكري التابع لدائرة الخدمات الطبية،و إدارة الوقود وادارة الغاز التابعة للقاعدة الادارية بعدن، و الورشة الفنية،و دائرة الهندسة العسكرية والتقت بنائب مدير الدائرة والكادر التابع لها واستمعت إلى شرح وإيضاح موسع حول المهام الموكلة إليها والصعوبات التي تعترض أدائها، وإمكانية ايجاد الحلول التي ستسهم في تعزيز دورها.

وتضم اللجنة الوزارية العميد ركن الخضر صالح مزنبر مدير دائرة شؤون الافراد، والعميد عبدالله على السقلدي مدير دائرة الإمداد والتموين والعقيد ركن ابو بكر العمري مساعد مدير دائرة النقل، والعميد دكتور عبدالملك الزبيري مساعد مدير الخدمات الطبية، والعقيد عبد الاله المقطري رئيس شعبة التخطيط بدائرة الإمداد والتموين.