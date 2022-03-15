خالٍ من المهنية.. سلطات مأرب تستغرب بيان منظمة أطباء بلا حدود

المنامة - ياسر ابراهيم - استغرب مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة مأرب ما صدر عن منظمة أطباء بلا حدود، يوم الأحد الماضي، بشأن إيقاف بعض مشاريعها في مأرب؛ دون مراعاة للأوضاع الانسانية المتفاقمة بالمحافظة.

وأكد المصدر على أن صيغة بيان منظمة أطباء بلا حدود يخلو من المهنية، وتضمّن لغة اتهامية غير حصيفة، وغير مسؤولة.

وجدد المصدر التأكيد على أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة توفر المناخ الملائم لكل العاملين في المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ولم يحدث أن تعرض أحدهم لمكروه في المحافظة.

ونوه المصدر إلى أنه كان الأحرى بمنظمة كأطباء بلا حدود أن تتخاطب مع الحكومة أو الداخلية والجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى ما صدر عن اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت في بيانها الصادر عن الاجتماع الأخير في الثالث عشر من شهر مارس الجاري.

وأشار المصدر إلى تأكيد اللجنة الأمنية بحضرموت على القيام بواجباتها تجاه عملية الاختطاف التي قام بها متقطعون في الطريق الصحراوي بمحافظة حضرموت.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعلنت تعليق أعمالها في محافظة مأرب؛ بعد اختفاء اثنين من موظفيها في محافظة حضرموت، أثناء طريقهم إلى محافظة مأرب.