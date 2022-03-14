نفاد الوقود يهدد حياة مئات المرضى في مستشفيين رئيسيين بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مصدر طبي في هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الإثنين، إن عدد من الأقسام الطبية خرجت عن الخدمة بعد نفاد مادة الديزل.



وأضاف المصدر لـ"يمن شباب نت"، إن "توقف المستشفى عن العمل وخروج أقسامه عن الخدمة يهدد حياة مئات المرضى".



ويستهلك مستشفى الثورة وهو يعد الأكبر في محافظة تعز، في الشهر الواحد حوالي 36 ألف لتر كحد أدنى، وفق المصدر، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية توقفت عن صرف حصة المستشفى من الديزل تماما منذ ثلاثة أشهر.



وذكر أن المستشفى يعاني من تراكم الديون عليه والمقدرة بنحو 50 مليون ريال يمني وذلك مقابل شراء مشتقات نفطية.



ويستقبل المستشفى يوميًا مئات المرضى من مختلف مديريات المحافظة، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.



في السياق، ناشدت إدارة مستشفى المظفر العام (حكومي) بسرعة توفير مادة الديزل وإنقاذ حياة المرضى خصوصًا الأطفال.



وقالت في بيان مقتضب، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن "مادة الديزل في مخزون المستشفى أوشكت على النفاد، الأمر الذي يهدد حياة المرضى، في أقسام الحاضنات، وسوء التغذية، وقسم النساء والولادة، والعمليات".



ويعاني القطاع الصحي في تعز من مشاكل عديدة أبرزها عدم توفر مخزون احتياطي من الوقود، وشحة المستلزمات الطبية.

