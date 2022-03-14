البيضاء.. مقتل شاب برصاص مسلحين حوثيين في حاجز تفتيش

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلحون حوثيون على قتل سائق حافلة في إحدى نقاط التفتيش بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الشاب ابراهيم محمد الجحوشي البالغ من العمر 19 عام، قتل أمس الأحد، برصاص عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزين في نقطة "ابومحمد" بمديرية ذي ناعم أثناء مروره من النقطة.



وأضافت أن الشاب "الجحوشي" كان عائدا من منطقة يافع بمحافظة لحج إلى مدينة رداع، على متن حافلة يملكها قبل أن يطلق عليه أفراد النقطة الرصاص وأردوه قتيلا.



وتأتي الحادثة بعد بومين من إصابة مواطن من قبيلة آل السلال في ذات النقطة.

