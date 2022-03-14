 بن بريك في حوار جرىء حول الأوضاع وطبيعة الاحداث بالجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى الكاتب السياسي صقر الغرانيق سالم هارون حوار قصير مثير مع اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي.



وجاء الحوار كالتالي.

سيادة اللواء ممكن إن تشرحوا لنا طبيعة مطالبة مجلسكم الموقر بإبعاد مكون طارق صالح من الجنوب دون إن يكون لديكم اي مستند دستوري أو قانوني وأنتم تدركون أنا لا زلنا تحت مظلة الجمهورية اليمنية الذي مجلسكم الموقر شريكا في حكومتها .

نعم هذا صحيح لكن هذا الزمن لا يعتبر المصوغات القانونيه معيار للالتزام بها… بل معيار البقاء للاقوي.. وبصورة اوضح واسقاط في جغرافيتنا من اين جاءت المصوغات القانونية بأن الحوثي يطرد الشرعية الدستورية ويستولي علي اراضي ويشكل لنفسه حومه ومؤسسات وعقيده لا تنطبق والدستور.. والمجتمع الدولي يؤزرها فلماذا لهم ولنا لا .. اما اشراكنا في الحكومه فهذا مطلب التحالف الذي فرض علينا ذلك…

◄سيادة اللواء الحوثي لا يعترف بالجمهورية اليمنية ولا بحكومتها وشكل رئاسة جمهورية وحكومة برئاسة حبتور أما أنتم تعترفون بالجمهورية اليمنية من خلال توقيعكم على إتفاق الرياض ومشاركتكم في الحكومة فلماذا قبلتم بفرض إتفاق الرياض ومشاركتكم في الحكومة من قبل التحالف ولم تفرضوا أمر واقع في الجنوب كما فرضه الحوثي في الشمال ؟ ولديكم دعم جماهيري أكثر من ما لدى الحوثي في الشمال ولديكم حق قانوني وفقا للقانون الدولي سواء من حيث فك الارتباط أو من حيث حق تقرير المصير للجنوبيين .

تبغي الحقيقه نحن سلمنا أمرنا بالكامل للتحالف ولا نخس .

◄هل لديكم وعد تحت الطاولة من التحالف بتحقيق إستعادة الجنوب وإقامة دولة مدنية فيه حسب رؤيتكم السياسية الاستراتيجية المثبته في وثائق المجلس وأدبياته

هذه التفاصيل في بطن الشاعر .

◄سيادة اللواء إنتم تعلمون الأوضاع الصعبة التي يعيشها الجنوب بشكل عام وعدن بشكل خاص من الناحية المعيشية والخدماتيه فلماذا لا تقيموا دولة نظام وقانون في عدن وأنتم المسؤولون عنها أمنيا وسياسيا وإداريا من خلال المحافظ ؟ وانتم تعلمون أنه لا يمكن إصلاح الأوضاع المعيشية والخدماتيه بدون دولة نظام وقانون .

اقد افسدوا العملية بمشاركتهم في الحكومه والغاء الادارة الذاتية

◄سيادة اللواء أفهم من كلامكم هذا إن إتفاق الرياض والمشاركة في الحكومة خطأ استراتيجي ارتكبه المجلس أم إن هناك رأي آخر لكم ؟

هذا هو رأيي في قيادة المجلس بقية الأخوة في قيادة المجلس حديثي السن وحديثي التجربة في العمل السياسي .