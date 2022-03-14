وزير التربية يؤكد على أهمية دور القناة التعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على أهمية دور القناة التعليمية في خدمة العملية التعليمية والتربوية في مجالاتها المختلفة ومساراتها المتعددة.

واشار الوزير العكبري خلال زيارته التفقدية للقناة التعليمية بالعاصمة المؤقتة عدن، الى اهمية الاعلام التلفزيوني التعليمي النوعي والذي يقدم خدمة تعليمية للطالب وأخرى تأهيلية وتدريبية للمعلم..مشدداً على ضرورة تقديم برامج تعليمية متنوعة ومتميزة بأفكار إبداعية وأساليب إبتكارية وفقاً لمعايير الجودة الشاملة في التعليم.

من جانبهم قدم القائمون على القناة التعليمية ،شرحاً تفصيلياً حول عمل القناة وما حققته من نجاح خلال فترة قصيرة خصوصاً خلال جائحة كورونا.