وزير الصناعة والتجارة يدشن اللقاء التدشيني للجنة المحاسبين القانونيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اللقاء التدشيني للجنة المحاسبين القانونيين الذي ضم اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري برئاسة وكيل الوزارة علي عاطف.



واكد الوزير الاشول ، ان هذا التدشين يهدف إلى الاتفاق على الشروط والمعايير الاساسية المنظمة لمنح ترخيص المحاسب القانوني..مشدداً على اهمية التعاون وتضافر الجهود وترتيب وتنظيم العمل واللقاءات.. مبشراً جميع المتقدمين لطلب الترخيص من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس بفتح باب التسجيل وان اللجنة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبات.