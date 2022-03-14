شكرا لبحثكم عن خبر المهندس الماس يفتتح دورة تدريبية لموظفي ومهندسي صندوق صيانة الطرق بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افتتح رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور -المركز الرئيسي بالعاصمة عدن، المهندس معين الماس، اليوم دورة تدريبية في مجال "تصميم الاستمارة الإلكترونية باستخدام Kobo والتي ينفذها قسم التدريب والتأهيل في صندوق صيانة الطرق والجسور -المركز الرئيسي بالعاصمة عدن..

وخلال افتتاح الدورة حث المهندس الماس، خلال المتدربين على الاستفادة القصوى من التدريب والتأهيل الذي يوفره الصندوق..

ونوه الماس الى ان الصندوق وقع اليوم على عقود لتنفيذ ٤ دورات تدريبية تهدف الى تأهيل منتسبيه من الموظفين والمهندسين ورفع كفاءاتهم..

وبحسب رئيس القسم التدريب، عهد إشفاق، فإن مخرجات هذه الدورات سترفع من قدرات وكفاءة موظفي ومهندسي صندوق صيانة الطرق والعاملين في أقسام الدراسات والأشراف وضبط الجودة..

وقال ان الدورة التي تنفذها المدربه ريم الارضي ستشمل مرحلتين، كل مرحلة تتكون من 20 ساعة تدريبية .

واشار الى ان الدورة ستركزعلى عدة محاور منها تصميم الاستمارات الالكترونية ونشر الاستبيانات والتعديل عليها ..

منوها الى ان الدورة تهدف الى اكساب المتدربين العديد من المهارات والمفاهيم والخبرات في مجال تصميم الأسئلة الشرطة وربط الاستمارات بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر، وجمع البيانات في ملفات تحليل رقمي .

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.