الارياني يدعو لضغط دولي على مليشيا الحوثي لوقف احتكارها وتلاعبها باسعار الوقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران تواصل وضع العراقيل امام تدفق المشتقات النفطية والغاز لمناطق سيطرتها، واختلاق الأكاذيب لتضليل المواطنين، وتبرير سياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحقهم، والتلاعب بالكميات وبيعها في السوق السوداء باسعار خيالية للاثراء وتمويل مجهودها الحربي.



واوضح ان الاحصائيات تؤكد حصول مناطق سيطرة مليشيا الحوثي على النصيب الاكبر من الانتاج العام للغاز خلال العام 2021 والبالغ (26,687) مقطورة، تم توزيعها (11,948) مقطورة للمحافظات المحررة، و(14,739) مقطورة لمناطق سيطرة الحوثي، ما يعادل (32,444,336) اسطوانة غاز، وبنسبة 55٪ من إجمالي الانتاج.

واشار الارياني الى ان الشركة اليمنية العامة للنفط والغاز حددت سعر اسطوانة الغاز المنزلي للمناطق المحررة والعاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية ب (3,567) ريال فقط للأسطوانة الواحدة، مضاف اليها اجور النقل بحسب موقع كل محافظة تدفع لصالح اصحاب المقطورات وليس للدولة.

وأكد حرص الحكومة على توفير الاحتياجات الاساسية لكافة المواطنين دون تفريق وفي مقدمتها "النفط، الغاز"، في المقابل تحتكر مليشيا الحوثي تجارتها وتستخدمها ادوات للاخضاع والابتزاز والحشد للجبهات، وبيعها باسعار مضاعفة دون اكتراث بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والمعاناة الانسانية المتفاقمة.

وطالب الارياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي مطالبين بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الارهابية لوقف الاحتكار والتلاعب بإمدادات النفط والغاز القادمة من المناطق المحررة، وعدم وضع العراقيل امام تداولها ووصولها للمدنيين بالاسعار الطبيعية.