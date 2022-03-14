لجنة برلمانية تلتقي بقيادات القطاع الصحي بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

التقت اللجنة البرلمانية امس بقيادة مكتب الصحة بمحافظة مأرب ومسؤولي دائرة الخدمات الطبية العسكرية وإدارات المستشفيات الحكومية في المحافظة.



واطلعت اللجنة برئاسة النائب عبدالوهاب معوضة، وعضوية حسين السوادي، ومحمد العسلي، وعبدالملك القصوص على سير العمل في تلك المستشفيات والصعوبات والتحديات التي تواجهها وسبل معالجتها.

واستمعت من المسؤولين إلى تقارير عن وضع القطاع الصحي في مأرب والجهود المبذولة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وجميع المواطنين والنازحين في المحافظة.

وعبرت اللجنة عن تقديرها لقيادة القطاع الصحي و دائرة الخدمات الطبية العسكرية وجميع العاملين في المستشفيات الحكومية بمأرب، على ما يبذلونه من جهود كبيرة في رعاية جرحى الجيش والمقاومة وتفانيهم في علاجهم ، وعلى حرصهم على استمرار تقديم خدماتهم الطبية والإنسانية لجميع المواطنين والنازحين في محافظة مأرب

مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج الزيارة الميدانية للجنة الى محافظة مأرب التي جاءت بتكليف من هيئة رئاسة مجلس النواب لتفقد أحوال أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية البواسل والاطلاع على أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم بالإضافة إلى الاطلاع على أوضاع المؤسسات الحكومية والمنشئات والمرافق الخدمية في محافظة مأرب، وتفقد سير العمل فيها وذلك في إطار دور البرلمان وواجباته الدستورية والرقابية.