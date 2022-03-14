التوقيع على اتفاقية لتوفير امدادات المياه في اربع محافظات ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب في محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة، يستفيد منها ٣٣ الف شخص بقيمة 5 ملايين دولار.



وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز وممثل منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج الطيب آدم.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير مصادر مياه صالحة للشرب للمناطق الأكثر احتياجًا في اليمن، والمساهمة في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة، والعناية بالنظافة الشخصية والصرف الصحي، كما تستهدف الاتفاقية زيادة الوعي الصحي وبناء القدرات.

وسيجري بموجب المشروع المُوقع إعادة تأهيل 7 مصادر مياه بكامل ملحقاتها من مضخات وتمديدات لازمة وخزانات المياه والطاقة الشمسية، وبناء 73 دورة مياه لمخيمات النازحين في مأرب، فضلاً عن عقد 12 دورة في التثقيف الصحي في جميع المناطق المستهدفة لرفع الوعي البيئي والصحي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بقطاع المياه وتهيئة البيئة الصحية في الجمهورية اليمنية.