الجيش والمقاومة يواصلان تكبيد مليشيا الحوثي خسائر في الارواح والعتاد بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

واصلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة عملياتها العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، على امتداد الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.



وقال العميد سنان العراقي لـ "سبتمبر نت" إن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في الساعات القليلة الماضية بنيران أبطال الجيش والمقاومة وضربات جوية مركزة.

وأكد العميد العراقي وهو من القيادات الميدانية أن المعركة التي خاضها الأبطال، فرت قيادات المليشيا، بعد سقوط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح وأسير.. لافتا أن الجيش دمر عددا من آليات العدو ومعداته القتالية بقصف مدفعي، آخر جوي شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف أن الجيش والمقاومة استعاد ثلاثة أطقم قتالية بما عليها من عتاد عسكري، خلّفته قبل فرارها من المعركة على وقع الضربات المحكمة.

وقال إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية مركزة تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثي، نتج عنها تدمير مدرعات وآليات تابعة لها، ومصرع جميع من كانوا على متنها.