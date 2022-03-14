شكرا لبحثكم عن خبر جرعة سعرية جديدة وقاتلة في قوت المواطنين بالعاصمة صنعاء وعدن وسط تحذيرات من هذا الأمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بأن مالكي الافران والمخابز في العاصمة صنعاء فرضوا جرعة سعرية جديدة وقاتلة في أسعار الخبز والروتي والكدم.

وذكرت المصادر أن تلك الجرعة جاءت بسبب إرتفاع أسعار الدقيق والمشتقات النفطية، إضافة إلى الاتاوات التي فرضتها المليشيا الحوثية في وقت سابق.

وأشارت المصادر إلى أن مالكي المخابز والافران حذروا من توقفها بشكل نهائي؛ حال استمرار إرتفاع أسعار الدقيق والمشتقات النفطية والحطب.

ياتي ذلك بالتزامن مع إعلان جمعية الأفران والمخابز بعدن عن أن الأفران تتكبد خسائر كبيرة بسبب إرتفاع أسعار الدقيق التي وصلت إلى 41500 للكيس الواحد (50 كيلو).

وحذرت الجمعية من توقف العمل نهائياً وسط الارتفاعات الحادة في الأسعار وانعدام المشتقات النفطية.