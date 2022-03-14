هذا ما فعله الحوثيون بعدد من احياء العاصمة صنعاء بسبب ظهور شعارات جديدة مناهضة لها على جدران المباني

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنّت مليشيا الحوثي الإرهابية في اليومين الماضيين، حملة اختطافات واسعة طالت عددا من المواطنين في العاصمة صنعاء، بعد ظهور شعارات مناهضة لها على جدران عشرات المباني. وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي نشرت المئات من عناصرها المقنعين في عدد من أحياء وشوارع المدينة، مستحدثة حواجز تفتيش، في محاولة لإرهاب المواطنين. وأضافت المصادر، أن المليشيا داهمت أحياء شميلة وشارع الستين الجنوبي، وفرضت إجراءات أمنية مشددة، وباشرت باختطاف عشرات المدنيين بشكل عشوائي وأخضعتهم للتحقيق لمعرفة هوية كاتبي الشعارات الجدارية المناهضة لها. وانتشرت شعارات (ارحل ياحوثي) (الشعب اليمني ليس ملك لإيران) (لايوجد سادة وعبيد في اليمن) بصورة ملفتة في شوارع مدينة صنعاء، بالتزامن مع أزمة خانقة في المشتقات النفطية وارتفاع كبير للأسعار. وتعيش العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي تحت قبضة أمنية مشددة وتُعتبر كتابة الشعارات المناوئة للمليشيا من أشجع مظاهر النضال في ظل سياسة الكبت والقمع التي تنتهجها المليشيا.

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