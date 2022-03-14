مسؤول سعودي كبير يكشف عن الحالة الوحيدة لخسارة بلاده الحرب و سيطرة مليشيا الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مسؤول سعودي كبير عن حالة وحيدة لخسارة بلاده للحرب و سيطرة المتمردين الحوثيين. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤول سعودي كبير قوله: "إذا سيطر الحوثيون على مأرب فسنخسر الحرب ونفقد الأمن والاستقرار في المنطقة". وذكر مسؤولين سعوديين للصحيفة بان الحوثيين يرفضون التفاوض أثناء محاولتهم السيطرة على مأرب. وأشاروا الى أن هدف الضربات الجوية دفع الحوثيين للتراجع وإلحاق الأذى بهم ليضطروا إلى التفاوض. يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، لبدء المرحلة الثانية من المشاورات الثنائية في العاصمة الأردنية عمان والتي تشارك فيها الأحزاب السياسية اليمنية والمجتمع المدني وخبراء يمنيين ومكونات أخرى منها المقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين.

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