شكرا لبحثكم عن خبر المرادي: إخوان اليمن هم سبب الأزمات في الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اتهم الناشط السياسي المأربي حمزة طليان المرادي، حزب الإصلاح الإخواني بالوقوف خلف الأزمات في الجنوب، مدافعاً بذلك عن المجلس الانتقالي الذي يتعرض لحملة من إعلام الإخوان.

وقال المرادي في منشور له على الفيسبوك، إلى ابناء الجنوب، شركة النفط بيد الاخوان وشركة الغاز بيد الاخوان وكل ايرادات الدولة ومفاصل الحكومة بيد الاخوان يعني باختصار كل الازمات من الاخوان وليس من الانتقالي.

واشار إلى أن الانتقالي ليس الحكومة، بل شريك، ولديه اربع وزارات من اربعة وعشرين وزارة، ولا زالت وزارات الانتقالي ملغمة بالاخوان واغلب وكلائها ومستشاريها وموظفيها موالين لرجب طيب اوردغان.

واختتم المرادي اي تقصير واي حصار واي ازمات تحصل السبب الاول والاخير فيها هم الاخوان وحكومتهم .