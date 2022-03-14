إب.. مقتل شاب وإصابة آخر برصاص مسلح داخل صالون حلاقة 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب، وأصيب أخر، مساء الأحد، برصاص مسلح داخل محل صالون حلاقة، بمدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الشاب زايد عقيل 30 عامًا، قتل برصاص مسلح، فتح على صاحب صالون حلاقة، أثناء قيامه بحلاقة المجني، ما أدى إلى إصابة صاحب المحل، ووفاة الشاب عقيل على الفور".

وأوضحت المصادر، أن المسلح فتح النار باتجاه صاحب صالون الحلاقة، والذي اخترقت الرصاص بطنه، وعادت إلى رقبة الشاب زايد عقيل، ما أدى إلى وفاته فورًا، فيما حالة صاحب الصالون حرجة، وتم نقله للعناية المركزة لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر، إلى أن الشاب زايد عقيل، كان عائدا للتو من الغربة، في المملكة العربية السعودية، لقضاء إجازته خلال شهر رمضان مع عائلته بمدينة إب.

ولم تذكر المصادر الأسباب التي تقف وراء إقدام الشاب على محاولة قتل صاحب صالون الحلاقة، والتي راح ضحيتها الشاب زايد عقيل، والذي كان متواجدا على التو على كرس الحلاقة.