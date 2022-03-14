"مأرب آخر ملاذ لعدم خسارة الحرب".. وول ستريت: السعوديون يقاتلون لتغيير مسار الحرب في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - مع انطلاق رصاص العدو في السماء، انتزع جندي يمني حافي القدمين يسمي نفسه فؤاد الشجاع بندقيته ورد بإطلاق النار من خلف ساتر رملي، مستهدفًا مقاتلي الحوثيين المدعومين من إيران على بعد بضع مئات من الأمتار.



البؤرة المستوطنة الصحراوية الصغيرة التي يديرها فؤاد وعدد قليل من الجنود المعرضين لحروق الشمس تقع على خط المواجهة في الحرب الأهلية اليمنية، التي تضع القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات في مواجهة المتمردين الحوثيين المتحالفين مع طهران.



مأرب هي واحدة من الملاذات الرئيسية الأخيرة للحكومة اليمنية في شمال البلاد. يقول فؤاد: "إما أن ننتصر أو نموت ونحن نحاول".



تكافح المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، مع القوات الحكومية الذين يحاولون التمسك بأرضهم مع تقليص واشنطن دعمها للصراع، من أجل قلب المد هنا، وتصعيد القصف الجوي والضربات الصاروخية.



نفذ التحالف الذي تقوده السعودية ما يقرب من 700 غارة جوية في فبراير، وفقًا لمشروع بيانات اليمن، وهي منظمة غير ربحية تتابع الحرب في اليمن، وهذا يجعلها أشد فترات القصف منذ 2018.



في الأشهر الأربعة الماضية، قُتل أو جُرح أكثر من 1500 مدني يمني، ارتفاعًا من 823 في الأشهر الأربعة الماضية، وفقًا لمشروع مراقبة التأثير المدني، الذي يجمع معلومات عن الحرب للأمم المتحدة، وقال إن الغارات الجوية للتحالف السعودي كانت مسؤولة عن الغالبية العظمى من الضحايا.



ويقول المسؤولون السعوديون إن الهدف الرئيسي من الضربات الجوية هو دفع الحوثيين إلى الوراء وإلحاق الأذى بهم بما يكفي لدرجة أنهم يشعرون بأنهم مضطرون للتفاوض على إنهاء الحرب، حيث تعثرت محادثات السلام منذ شهور مع محاولة الحوثيين السيطرة على مأرب.



وحثت الولايات المتحدة والأمم المتحدة المملكة العربية السعودية على تخفيف الضربات الجوية، لكن المسؤولين في الرياض واليمن يقولون إنهم يعتزمون ضرب الحوثيين بشكل أقوى.





وقال الشيخ سلطان العرادة محافظ مأرب "علينا مواصلة القتال"، وقد دمر منزله في سبتمبر/ أيلول بصاروخين باليستيين تابعين للحوثيين، وتابع قائلا "هذا هو المسار الصحيح، لكنه مجرد البداية".



رد الحوثيون على السعودية والإمارات بشن ضربات صاروخية وطائرات مسيرة تستهدف دول الخليج، كما أطلقوا المزيد من الصواريخ على مأرب، بما في ذلك وابل من سبعة صواريخ سقطت في المدينة في 19 فبراير بينما كان مراسل ومصور وول ستريت جورنال في زيارة هناك.



يأتي العنف المتصاعد بعد سبع سنوات من إطلاق المملكة العربية السعودية ومجموعة صغيرة من الدول المتحالفة معها حملة قصف قالت الرياض إنها ستستغرق بضعة أسابيع فقط لهزيمة مقاتلي الحوثيين الذين استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء في صراع انبثق من الربيع العربي.

بدلاً من ذلك، استمرت الحرب وخلقت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 377000 شخص قد لقوا حتفهم نتيجة للحرب، 70٪ منهم أطفال.



كما منحت الحرب في اليمن إيران فرصة لتحويل مقاتلي الحوثي المتفوقين تسليحا إلى أحد أكثر حلفاء طهران المتشددين مهارة، يمكن للمجموعة الآن إطلاق طائرات بدون طيار متطورة وإطلاق صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب عواصم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على بعد أكثر من 800 ميلاً.



وبينما يقول المقاتلون المدعومون من السعودية إنهم حققوا بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة، لا يزال الحوثيون يسيطرون على عاصمة البلاد وجزء كبير من المرتفعات الشمالية في البلاد، تحتفظ الحكومة اليمنية المنقسمة وحلفاؤها بالسيطرة الهشة في الجنوب والشرق.



إذا استولى الحوثيون على مأرب، فسيمنحهم ذلك سيطرة فعالة على شمال اليمن بالكامل، إلى جانب أموال النفط التي يمكنهم استخدامها لمواصلة تمويل معركتهم.



وقال مسؤول سعودي كبير: "إذا سيطروا على مأرب، فسوف نخسر الحرب ونفقد الأمن والاستقرار في المنطقة".





وقال المسؤولون في مأرب، التي كانت ذات يوم بؤرة سكنية مزدهرة غنية بالنفط، إن أكثر من مليوني شخص قد لجأوا إليها - ما يقرب من 60٪ من 3.5 مليون يمني نزحوا بسبب الحرب، يسكن معظمهم في حوالي 150 مخيما متقشفًا حول مأرب.



"عرفات الصباري" يقول، انه فر من صنعاء مع زوجته وأطفاله الخمسة في عام 2017 بعد أن قتل مسلحون والده بالرصاص في رأسه، لقد انتقلوا أربع مرات إلى مخيمات مختلفة، فروا من إحداها مع اقتراب قوات الحوثي من الداخل والأخرى لأنها أصيبت بصواريخ الحوثي.



لقد سئم "الصباري" من الجري لدرجة أنه لن ينتقل مرة أخرى، على الرغم من أنه وعائلته يعيشون في مخيم بدون مياه جارية أو كهرباء، وقال: "سيكون من الجيد أن يكون لديك مكان آمن للعيش فيه".



يعالج الأطباء في مستشفى مأرب العام جرحى القتال، وكان طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، يواجه خطر فقدان ساقه بعد إصابته بشظايا صاروخ حوثي، بحسب والده أمين علي منصور، وقال: "الحوثيون مثل السرطان، ونحن بحاجة للتخلص منه".



في الغرفة المجاورة، قال ثلاثة جنود يمنيين مصابين إن الحرب لن تنتهي حتى يبذل قادة العالم المزيد لمنع إيران من مساعدة الحوثيين.



أسامة عادل، جندي يمني يبلغ من العمر 27 عامًا، ترك الكلية في عام 2015 للقتال وتعرض لإصابة أربع مرات خلال سبع سنوات، وقال "عادل" من سريره في المستشفى خلال تلقي شهقات من الأكسجين من قناعه بعد أن أطلق الحوثيون النار عليه: "كان سلاحي قلمًا، لكنه الآن مسدس لقد أجبروني على القتال".



واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة والمستشارين والدعم الذي استخدموه لبناء وإطلاق مجموعة موسعة من الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تستهدف الرياض وأبو ظبي والسفن قبالة الساحل اليمني.



إيران هي واحدة من الدول القليلة التي لديها علاقات دبلوماسية مع الحوثيين. وقد نفت طهران أنها تمدهم بالسلاح.



يركز الحوثيون على مأرب في محاولة لتوجيه ضربة منهكة للحكومة المدعومة من السعودية. ويقول مسؤولون سعوديون إن الحوثيين يرفضون التفاوض وسط محاولتهم السيطرة على مأرب.





وقال نصر الدين عامر، نائب وزير الإعلام الحوثي، إن المسلحين ما زالوا يحتلون الأفضلية، وقال: "نحن من نحقق تقدمًا على الأرض"، "إنهم يحاولون إخبار العالم أنهم غيروا ميزان القوى لصالحهم، لكن هذه كذبة".



يدير الفريق محمد علي المقدشي، وزير الدفاع اليمني، القتال من أجل مأرب من غرفة حرب محفورة في عمق أحد الجبال - في محاولة لتجنب الضربات الصاروخية الحوثية، وأعرب عن عدم أمله في أن تؤدي محادثات السلام إلى إنهاء الحرب.



وقال: "الحوثيون لن يقبلوا بالسلام، فنحن لا نقاتل الحوثيين، نحن نحارب إيران".

تحافظ المملكة العربية السعودية على الأضواء في الخطوط الأمامية، ولتقليل مخاطر الاستهداف، تخلى المستشارون العسكريون السعوديون في اليمن عن زيهم الرسمي وشرعوا بارتداء أردية الكاحل التقليدية التي يرتدونها عادة هنا.



وعلى أطراف مأرب البعيدة، المقاتلون اليمنيون مرهقون، الخطوط الأمامية في بعض الأماكن ليست أكثر من سواتر ترابية متعرجة محصنة بأكياس من القماش مملوءة بالرمل، يحدث معظم القتال في الليل، عندما تنخفض درجات الحرارة الحارقة.



في صباح أحد الأيام، حلقت مقاتلة تابعة للتحالف السعودي عالياً في سماء المنطقة، اصطدمت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين ببعض الآليات العسكرية اليمنية واشتعلت فيها النيران، سعى المقاتلون اليمنيون إلى الحماية من الشمس في أي مكان يستطيعون - في منصة مؤقتة موضوعة في أغصان شجرة أكاسيا، تحت الشاحنة التي تحمل قاذفة صواريخ، وخلف شجرة سقطت مع قماش رقيق يرفرف في النسيم الخفيف.



وبينما كانت رصاصات الحوثيين تندفع في سماء المنطقة، جلس أحد المقاتلين حافي القدمين مكتوف الأيدي وظهره إلى خط المواجهة بينما هرع الضباط اليمنيون إلى شاحنة صغيرة منتظرة وانطلقوا مسرعين.

وقال الجندي: "الله يحفظنا" بينما كان المقاتلون اليمنيون على طول الساتر الترابي يحاولون الصمود.



المصدر: وول ستريت جورنال «WSJ»