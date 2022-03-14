التوقيع على اتفاقية لتوفير امدادات المياه في أربع محافظات يمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة، الأحد، اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب في محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة.

وقع اتفاقية المشروع الذي يستفيد منه ٣٣ الف شخص بقيمة 5 ملايين دولار، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز وممثل منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج الطيب آدم.

وحسب وكالة سبأ، تهدف الاتفاقية إلى توفير مصادر مياه صالحة للشرب للمناطق الأكثر احتياجًا في اليمن، والمساهمة في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة، والعناية بالنظافة الشخصية والصرف الصحي، كما تستهدف الاتفاقية زيادة الوعي الصحي وبناء القدرات.

وسيجري بموجب المشروع المُوقع إعادة تأهيل 7 مصادر مياه بكامل ملحقاتها من مضخات وتمديدات لازمة وخزانات المياه والطاقة الشمسية، وبناء 73 دورة مياه لمخيمات النازحين في مأرب، فضلاً عن عقد 12 دورة في التثقيف الصحي في جميع المناطق المستهدفة لرفع الوعي البيئي والصحي.

