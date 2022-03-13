شاهد – نجمة مسلسل "باب الحارة" تظهر عارية الصدر والفخذين

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية ليليا الأطرش بطلة مسلسل باب الحارة متابيعها على "إنستجرام" صورة ظهرت فيها مرتدية بلوزة سوداء قصيرة وحمالة صدر ملونة كشفت مفاتنها ماعرضها لانتقادت كبيرة.

وصدمت "ليليا الأطرش" متابعيها بإطلالة جريئة جداً أثارت غضب المتابعين.

وعلق أحد المتابعين ساخراً "ياباطل وينه عصام عنك يا لطفية.. في إشارة إلى عصام زوجها في مسلسل باب الحارة.

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