شكرا لبحثكم عن خبر في عملية نادرة.. مستشفى الصداقة تتمكن بإجراء عملية قيصرية لتوأمان متلاصقان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت مستشفى الصداقة التعليمي العام في العاصمة عدن بإجراء عملية قيصرية لحالة محولة بمضاعفات ونادرة من المحافظات الوسطى ( تؤام متلاصق البطن ). واجرى الكادر المتخصص ذو كفاءة عالية في مستشفى الصداقة التعليمي العام وهم : د.امتنان سيف ( استشاري النساء والتوليد ) د.نيفين. محمد ( أخصائي النساء والتوليد ) د.عمر العوش ( أخصائي التخدير ) مساعد تخدير انيس أحمد محمد مساعد عمليات اختيار سالم سعيد مساعد عمليات ٢عبدالرب عبدلله اخصائي الأطفال د.وليد محمد سعيد بالعملية من خلال فصل التوأمان. وتكللت العملية بنجاح حيث الأم بصحة جيدة والأطفال أيضا مازالوا تحت الملاحظة وإشراف أطباء الحضانات في مبنى الولادة. يذكر أن الخطوة القادمة باذن الله عملية فصل التؤامان لمتابعة الأمر مع الجهات المختصة. ويعد هذا عمل كبير لطاقم المستشفى المتميز وهذا ليس بالجديد فهكذا هي مستشفى الصداقة ولادة لكوادر طبية متميزة وواجهة في استقبال اصعب الحالات تحت قيادة مدير عام المستشفى الدكتورة كفاية الجازعي . صادر عن: المركز الاعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام.

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