المهرة.. تخرج دفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة ومكافحة الإرهاب

المنامة - ياسر ابراهيم - شهد محافظ المهرة شرقي اليمن، محمد علي ياسر، الأحد، تخرج دفعات جديدة من قوات الأمن الخاصة من دورة المهارات القتالية ومكافحة الارهاب بالاشتراك مع اللواء 137 مشاة.



وفي الاحتفالية التي حضرها وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، أشار ياسر إلى أهمية تخرج هذه الكوكبة من قوات الأمن سيعزز حالة الأمن والاستقرار داخل المحافظة ورفد الأجهزة الأمنية بكوادر شابة يعول عليها مستقبلا في بناء المحافظة وإدارة شؤونها.



وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها والاهتمام بجانب التدريب والتأهيل، مجدِداً رفضه لكل دعوات التجنيد خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.

كما ثمن محافظ المهرة، دور التحالف العربي لدعمهم ومساندتهم للأجهزة الأمنية والعسكرية فنياً ولوجستياً.

من جهته أشار مدير الأمن العميد مفتي سهيل إلى أهمية رفد المحافظة وتعزيزها بقوات إضافية، مستعرضاً المعارف والمهارات القتالية التي تلقاها الخريجون خلال فترة الدورة التدريبية.



وشهدت الاحتفالية استعراض الخريجين جانباً من الفنون والمهارات القتالية في كيفية دك أوكار العدو وحماية الشخصيات وتأمين المنشآت العامة بمهارة عالية عكست الاستفادة القصوى من المعارف والخبرات التي تلقوها خلال فترة الدورة.

