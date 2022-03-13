عدن.. أزمة مواصلات خانقة.. وشركة النفط تقرر استئناف ضخ الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الأحد، أزمة مواصلات خانقة شلت الحركة في العاصمة المؤقتة، فيما أعلنت شركة النفط رفع إضراب عمالي واستئناف ضخ المشتقات إلى محطات التعبئة.



وقالت مصادر محلية، إن حركة المواصلات بين مديريات مدنية عدن، توقفت بشكل شبه كلي اليوم الأحد بسبب عجز باصات الأجرة عن العمل جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.



وأوضحت المصادر أن كثيراً من الموظفين لم يتمكنوا من العمل جراء التوقف الإجباري لوسائل المواصلات.



وتسببت أزمة الوقود التي تشهدها المحافظة بارتفاع قياسي للمشتقات النفطية حيث وصل سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً إلى نحو 50 ألف ريال.



في الأثناء، أعلنت شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن، أنها ستستأنف ضخ المشتقات النفطية إلى محطات التعبئة، بعد تعليق إضراب موظفي المصافي.



وحسب بيان لها ستعاود الشركة تدريجيا تزويد محطات التعبئة ابتداء من مساء هذا اليوم، كما قامت بنشر أسماء المحطات التي سوف تضخ لها في خطوة من شانها أن توقف أزمة الوقود المتصاعدة في المدينة.



وكانت الشركة قد توقفت قبل أيام عن ضخ الوقود إلى المحطات بسبب إضراب عمال المصافي ماأدى إلى أزمة خانقة في المشتقات.

