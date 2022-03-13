وزارة الخارجية تستنكر الهجوم الارهابي على مدينة اربيل العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجمات الصاروخية الإرهابية التي استهدفت مدينة اربيل في اقليم كردستان العراق والذي اسفر عن بعض الخسائر المادية.



وعبرت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار العراق، وذلك انطلاقا من موقف اليمن الثابت لرفضها الدائم لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار لجميع الدول.

واكدت الوزارة مجددا على تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات في مواجهة الاعمال الارهابية للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية مواطنيه.