برنامج الغذاء العالمي يدعو إلى منع الجوع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى منع المزيد من الجوع في اليمن.



وقال البرنامج، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "العنف المتزايد والتدهور الاقتصادي في اليمن، دفعاً بالملايين إلى حافة المجاعة".

وأفاد البرنامج بأن هناك عائلات يمنية أصبحت تأكل أقل من المطلوب، بسبب خفض كمية المساعدات"، داعياً "إلى مزيد من الموارد لمنع الملايين في اليمن، من الوقوع في مزيد من الجوع".

وكان البرنامج قد أعلن أكثر من مرة خفض كميات المساعدات عن ملايين اليمنيين جراء النقص الحاد في التمويل.

ويعاني اليمن من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات، وفقاً لتقارير أممية.