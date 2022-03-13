وزارة التعليم العالي والفني تكرم عدد من الموظفات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والفني والمهني، اليوم بعدن، موظفات الوزارة المبرزات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكد الوزير الدكتور خالد أحمد الوصابي ، على أهمية دور المرأة اليمنية في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تأتي هذه المناسبة العالمية لتسليط الضوء على الادوار الكبيرة والمؤثرة التي تنجزها المرأة في مختلف القطاعات والمجالات.

والقيت كلمات من قبل مدير عام تنمية المرأة الدكتورة زرعة سيف، و مديرة قطاع تعليم وتدريب الفتاة في التعليم الفني سميحة عمر ، أشارت في مجملها الى أن المرأة اليمنية مازلت تحمل على عاتقها الكثير من التحديات والطموح التي تسعى لتحقيقها في مختلف المجالات رغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا ، مساندة بذلك اخيها الرجل لبناء وتنمية وتطوير المجتمع .

وفي الحفل الذي حضره وكيل الوزارة الدكتور معاذ المليكي و رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، جرى تكريم 55 موظفة ومتعاقدة من وزارة التعليم العالي والفني والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع وعرض فيلم وثائقي حول اهمية مناسبة اليوم العالمي للمرأة.