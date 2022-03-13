شكرا لبحثكم عن خبر محافظ العاصمة عدن يدشن 14 مشروعا في المياه والصرف والصحي بدعم من دولة الإمارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

دشن محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس 14 مشروعا في المياه والصرف الصحي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقال المحافظ لملس،مستمرون في تدشين مشاريع البنية التحتية التي دمرتها الحرب والمشاريع التي أنتهى عمرها الإفتراضي وحزمة مشاريع اليوم لمؤسسة المياه والصرف الصحي كمرحلة أولى بدعم من الأخوة الأشقاء في دولة الإمارات حلفائنا في الحرب شركائنا في التنمية .

وأكد المحافظ إن السلطة المحلية تهدف من خلال 14 مشروعا إلى معالجة كثير من الاشكاليات التي تواجه المياه والصرف الصحي ، مشيرا، إلى إن المشاريع كانت وفق اختيار ودراسة وأولويات المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحفي وبإشراف مباشر من المؤسسة .

واستعرض مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس محمد باخبيرة تفاصيل 14 مشروعا منها ثلاثة مشاريع تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الحسوة كابوتا، وثلاثة مشاريع انشاء تنفيذ خط رئيسي ناقل للمياه من محطة إعادة الضخ البرزخ الى خزان التوزيع باب عدن، ثلاثة مشاريع انشاء تنفيذ خط تموين مدينة كريتر إضافة إلى توريد معدات وقطع غيار وغطاسات ومضخات وشراء حفار وجملة من المشاريع التي تم استعراضها خلال التدشين من المهندس باخبيرة .