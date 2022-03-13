شكرا لبحثكم عن خبر الأميرة مريم تستعيد مدافن الأسرة السلطانية في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدعم من الاميرة مريم صالح مهدي العبدلي تم الانتهاء من تنظيم وترتيب الغرفة المخصصة لمدافن سلاطين وأمراء والاميرات الأسرة العبدلية بمحافظة لحج .

حيث تعرضت الغرفة التي كانت مخصصة لمدافن الأسرة والمتواجده بجانب اقدم مسجد في المحافظة وهو مسجد الدولة والذي بني بعهد السلطنة لإهمال كبير وتدهور ومحاولة طمس كل ما يتعلق بتراث هذه الأسرة .

هذا وتحوي هذه المدافن على مقابر عدة لسلاطين تقلدوا حكم السلطنة العبدلية إلى جانب جثمان باني النهضة الأدبية والفنية والزراعية في لحج الأمير العبدلي احمد فضل الملقب بالقمندان .

ويأتي هذا التحرك بعد الكشف ما تعرضت له هذه المدافن ونشر فيديو من قبل الاعلامية لارا الظراسي .

ويعاني تراث وتاريخ السلطنة العبدلية الذي يمتد لقرون لإهمال متعمد من قبل الجهات المختصة بالمحافظة حيث تتعرض قصور السلطنة العبدلية ومنها قصر دار الحجر والقصر الابيض وقصر الروضة وغير ذلك للاقتحام والتدمير من قبل السكان في ظل صمت الجهات المختصة وعدم قيامها بالدور المناط بها .

كما تعرض منزل القمندان لعملية هدم جزء من قبل أشخاص يدعون ملكيتهم للمنزل بموجب التأميم في ظل مطالب لشخصيات لجعل منزل القمندان مكان يحتوي لكل ما قدمه هذا الأديب والفنان والعسكري العبدلي للحج .