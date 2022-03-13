محافظ شبوة يشدد على ضرورة مضاعفة جهود مؤسستي المياه والكهرباء بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شدد محافظ شبوة عوض ابن الوزير، على ضرورة مضاعفة جهود المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، والمؤسسة العامة للكهرباء في خدمة المواطنين بالصورة المنشودة.



جاء ذلك خلال لقائه، امس مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بعتق سالم صوابان ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لمنطقة شبوة عوض الأحمدي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل ونشاط المؤسستين وسبل تعزيز أدائهما العملي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خاصة مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك وفصل الصيف..مؤكداً على أهمية وحيوية الدور الخدمي للمؤسستين.

واستمع المحافظ أبن الوزير، إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل ونشاط المؤسستين..مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية للمساهمة الفاعلة في تذليل ومعالجة الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة للمؤسستين من اجل القيام بالدور الخدمي المنشود تجاه المواطنين على أكمل وجه.