شكرا لبحثكم عن خبر اتفاق جديد لتشكيل مجلس رئاسي توافقي (الأسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

/ خاص

كشفت مصادر مؤكده ان هناك مشاورات جديدة بين القوى السياسيه

والجانب الاقليمي والدولي

لتشكيل مجلس رئاسي توافقي.

وأضافت المصادر أن المشاورات بين المجتمع الدولي ومختلف ألوان الطيف السياسي والمكونات داخل الشرعية قد توافقت على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة المشير عبدربه منصور هادي والتوافق على عدد من الشخصيات الوطنية كمعاونين للرئيس هادي وذكرت المصادر الى ان المشاورات أسفرت عن اختيار عدد من الشخصيات الوطنية المتوافق عليها في عضوية المجلس الرئاسي وهم

معين عبدالملك سعيد الوحش

احمد عبيد بن دغر

عيدروس بن قاسم الزبيدي

سلطان علي بن حسن العراده

عبدالقوي احمد عباد شريف

طارق محمد عبدالله صالح

ونوهت المصادر الي ان هذه المشاورات وما أسفر عنها كانت بناء على ما ورد في المبادره الخليجيه ومخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض

الجدير بالذكر الي ان المشاورات توافقت على أن يتولى الدكتور احمد عوض بن مبارك رئاسة الحكومة